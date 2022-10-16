В Белоруссии предотвратили серию терактов, задержали подозреваемых в диверсии

В ходе операции по предотвращению серии готовящихся в Белоруссии терактов сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали несколько человек, их подозревают в подготовке диверсий. Об этом сообщил в воскресенье телеканал «Беларусь-1».

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По данным журналистов, задержанные прошли вербовку в признанной в Белоруссии террористической организации ВYPOL и находящейся за рубежом оппозиции. Распоряжения о закладке бомб диверсанты получали с помощью чат-бота в одном из каналов в мессенджере Telegram, сообщает телеканал.

Отмечается, что задержанные начали давать признательные показания и выражают готовность сотрудничать со следствием, сообщает белорусский телеканал.

Ранее главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту диверсии на военном полигоне в Белгородской области сообщается в Telegram-канале СК РФ.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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