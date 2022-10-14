ARD: Совместная следственная группа по расследованию диверсий на «Северных потоках» распалась
ФРГ, Швеция и Дания отказались от совместного расследования диверсии на «Северных потоках», сообщает немецкая телерадиокомпания ARD.
Отмечается, что каждая из этих стран будет вести собственное расследование разрушения трубопроводов.
«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов... Но этого всё-таки не произойдетм, - уточняет телекомпания со ссылкой на источники в правительственных кругах.
В сообщении говорится, что первой из совместной группы вышла Швеция, которая выразила обеспокоенность по поводу секретности.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на «Северных потоках», сообщает RT.
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