ARD: Совместная следственная группа по расследованию диверсий на «Северных потоках» распалась

ФРГ, Швеция и Дания отказались от совместного расследования диверсии на «Северных потоках», сообщает немецкая телерадиокомпания ARD.

Швеция не позволит России участвовать в расследовании аварий на «Северных потоках»

Отмечается, что каждая из этих стран будет вести собственное расследование разрушения трубопроводов.

«Швеция, Дания и Германия хотели совместно расследовать разрушение трубопроводов... Но этого всё-таки не произойдетм, - уточняет телекомпания со ссылкой на источники в правительственных кругах.

В сообщении говорится, что первой из совместной группы вышла Швеция, которая выразила обеспокоенность по поводу секретности.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на «Северных потоках», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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