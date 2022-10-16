СК РФ возбудил уголовное дело из-за диверсии на военном полигоне в Белгородской области

МО: 11 человек погибли, еще 15 получили ранения из-за теракта на военном полигоне в Белгородской области

СМИ: воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

Си Цзиньпин: Пекин не станет обещать отказ от применения силы в отношении Тайваня

СМИ: в США три человека погибли, еще один ранен в результате стрельбы в Питтсбурге

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