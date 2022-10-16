СК РФ возбудил уголовное дело из-за диверсии на военном полигоне в Белгородской области

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту диверсии на военном полигоне в Белгородской области сообщается в Telegram-канале СК РФ.

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«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения», - отмечается в сообщении.

Военные следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, заявили в СК РФ.

По данным Минобороны ФР, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ, открывшие из стрелкового оружия огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. В ответ они были застрелены. На месте происшествия теракта работают полицейские, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МобилизацияВоенныеБелгородТерактСледственный Комитет
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