СК РФ возбудил уголовное дело из-за диверсии на военном полигоне в Белгородской области
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту диверсии на военном полигоне в Белгородской области сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения», - отмечается в сообщении.
Военные следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, заявили в СК РФ.
По данным Минобороны ФР, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ, открывшие из стрелкового оружия огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. В ответ они были застрелены. На месте происшествия теракта работают полицейские, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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