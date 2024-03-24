Посол Антонов: Нельзя спешить с выводами о причастности ИГ к теракту

Так он отреагировал на риторику США. По словам дипломата, российские спецслужбы во всем разберутся.

23 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразила соболезнования и осудила теракт. Она также заявила, что «Исламское государство» - общий враг, который должен быть побежден.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что были сообщения о том, что ИГИЛ взял на себя ответственность за теракт. По его словам, они оказались фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

