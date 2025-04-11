В Белгородском селе при атаке ВСУ погиб мирный житель

Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском поселке при атаке ВСУ пострадала супружеская пара

По его словам, инцидент произошёл в районе села Мешковое.

«От полученных ранений мужчина скончался на месте... Приношу искренние соболезнования родным и близким», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Борисовском районе Белгородской области, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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