В Белгородском селе при атаке ВСУ погиб мирный житель
11 апреля 202516:00
Украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошёл в районе села Мешковое.
«От полученных ранений мужчина скончался на месте... Приношу искренние соболезнования родным и близким», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Борисовском районе Белгородской области, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru