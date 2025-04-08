В Белгородском поселке при атаке ВСУ пострадала супружеская пара

По его словам, целью украинского FPV-дрона стал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Мужчину и женщину в тяжёлом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ.

Гладков подчеркнул, что супруги не выполнили «рекомендации властей» и не выехали из населённого пункта в безопасное место.

«Принятие неправильных решений... приводит к инвалидности или к гибели», - заключил губернатор.

Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском округе трактор подорвался на мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

