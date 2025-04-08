В Белгородском поселке при атаке ВСУ пострадала супружеская пара
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали посёлок Красная Яруга в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, целью украинского FPV-дрона стал автомобиль, в котором находилась супружеская пара. Мужчину и женщину в тяжёлом состоянии доставили в Краснояружскую ЦРБ.
Гладков подчеркнул, что супруги не выполнили «рекомендации властей» и не выехали из населённого пункта в безопасное место.
«Принятие неправильных решений... приводит к инвалидности или к гибели», - заключил губернатор.
Ранее Гладков заявил, что в Шебекинском округе трактор подорвался на мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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