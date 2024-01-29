В Белгородском селе дрон повредил газопровод

Из жителей никто не пострадал. Кроме газопровода поврежден также легковой автомобиль. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, добавил Гладков.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что в результате обстрела села в Белгородской области со стороны украинских военных была ранена местная жительница. Помощь ей оказали на месте, госпитализация не понадобилась.



