В Белгородском селе дрон повредил газопровод

В результате атаки ВСУ села Тишанка в Белгородской области была повреждена линия газоснабжения. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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Из жителей никто не пострадал. Кроме газопровода поврежден также легковой автомобиль. Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, добавил Гладков.

Ранее сегодня Гладков сообщал, что в результате обстрела села в Белгородской области со стороны украинских военных была ранена местная жительница. Помощь ей оказали на месте, госпитализация не понадобилась.


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ФОТО: соцсети
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