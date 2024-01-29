СМИ: НПЗ в Ярославле пытались атаковать четыре дрона

Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле попытались атаковать в понедельник, 29 января, четырьмя беспилотниками ВСУ. Еще о трех дронах сообщил Telegram-канал Shot.

По данным ресурса, все БПЛА были запущены с территории Черниговской области Украины. Три из них перехвачены над Смоленской областью, они упали в лесу. Четвертый подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал рядом с одной из установок НПЗ.

Ярославский губернатор заявил о предотвращении атаки дрона на НПЗ «Славнефть-ЯНОС»

На месте работают саперы. Никто не пострадал.

Ранее сегодня о беспилотнике, нейтрализованном средствами РЭБ, сообщал губернатор Михаил Евраев. По его словам, возгорания не произошло. Украинский БПЛА впервые долетел до Ярославской области, преодолев порядка 900 километров.


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