СМИ: НПЗ в Ярославле пытались атаковать четыре дрона
Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле попытались атаковать в понедельник, 29 января, четырьмя беспилотниками ВСУ. Еще о трех дронах сообщил Telegram-канал Shot.
По данным ресурса, все БПЛА были запущены с территории Черниговской области Украины. Три из них перехвачены над Смоленской областью, они упали в лесу. Четвертый подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал рядом с одной из установок НПЗ.
На месте работают саперы. Никто не пострадал.
Ранее сегодня о беспилотнике, нейтрализованном средствами РЭБ, сообщал губернатор Михаил Евраев. По его словам, возгорания не произошло. Украинский БПЛА впервые долетел до Ярославской области, преодолев порядка 900 километров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: НПЗ в Ярославле пытались атаковать четыре дрона
- Собянин открыл два путепровода в районе Калужского шоссе
- Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
- Испанская полиция раскрыла преступную сеть, торговавшую телами
- Джонсон заявил, что опасался согласия Украины на мир с Россией в начале конфликта
- Против протестующих французских фермеров вывели бронетехнику
- Россия заняла 15 место в рейтинге стран по доступности бензина
- Врач назвала причиной ожирения у детей слишком большие порции
- Боррель: Санкции ЕС не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность
- Встреча глав МИД Венгрии и Украины состоялась в Ужгороде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru