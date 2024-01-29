СМИ: НПЗ в Ярославле пытались атаковать четыре дрона

Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле попытались атаковать в понедельник, 29 января, четырьмя беспилотниками ВСУ. Еще о трех дронах сообщил Telegram-канал Shot.

По данным ресурса, все БПЛА были запущены с территории Черниговской области Украины. Три из них перехвачены над Смоленской областью, они упали в лесу. Четвертый подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал рядом с одной из установок НПЗ.