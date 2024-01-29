При обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ пострадала женщина

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. По словам Гладкова, женщине была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Ранее, 29 января, украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Брянской областью. По данным Минобороны, ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ, передает «Радиоточка НСН».

