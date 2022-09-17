Гладков сообщил о новом обстреле села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова обстреливают Белгородскую область – село Красное, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли белгородское село, идёт эвакуация. Видео

«ВСУ обстреливают село Красный Хутор. По докладу главы поселения, есть новые разрушения в 3 домовладениях. Также известно об одной пострадавшей», - написал глава региона.

По данным Гладкова, бригада медиков выехала на место.

Ранее Красный Хутор в Белгородском районе области был обстрелян 15 сентября. Новые разрушения зафиксированы в 14 домовладениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ОбстрелГубернаторБелгород
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