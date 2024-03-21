В белгородском Грайвороне три человека погибли в результате обстрела ВСУ
За последние сутки в результате обстрелов города Грайворон Белгородской области погибли три человека, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, находившиеся во время обстрела на улице двое мужчин скончалась из полученных травм. Также спасатели извлекли тело женщины из-под завалов социального объекта.
Ранения получили два человека. Пострадавших доставили в больницы, где им оказали медицинскую помощь, сообщил Гладков.
Глава администрации Грайворона Геннадий Бондарев 21 марта призвал жителей покинуть городской округ. В дальнейшем власти организуют отъезд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru