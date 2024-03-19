Глава Белгородской области объявил об установке блокпостов в приграничье
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении ограничить въезд в ряд муниципалитетов региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Решение коснется шести муниципальных образований. Въезд ограничат в город Грайворон, села Козинки, Глотово, Гора-Подол, Безымено и Новостроевки. На дорогах выставят блокпосты, заявил Гладков.
Он отметил, что в обстреливаемых со стороны Украины районах остается много жителей. Власти продолжат убеждать людей уехать в безопасное место, сказал губернатор.
Во вторник Гладков сообщил, что с территории региона из-за обстрелов вывезут около девяти тысяч детей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Канада выделит на боеприпасы для Киева почти 30 млн долларов
- В Пентагоне заявили о продвижении армии РФ в зоне СВО
- Глава Белгородской области объявил об установке блокпостов в приграничье
- Маск назвал безумной ситуацию с нелегальными мигрантами в США
- Киркоров заявил о приостановке концертов для подготовки нового шоу
- Силы ПВО сбили ракету С-200 в небе над Курской областью
- На территории центра Сколково в Москве произошел пожар
- Над Белгородской областью сбили 10 реактивных снарядов и ракету «Точка-У»
- Захарова заявила об отказе Франции от своих граждан после слов Нарышкина
- В Киеве объявили о принудительной эвакуации детей с подконтрольной части ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru