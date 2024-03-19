Глава Белгородской области объявил об установке блокпостов в приграничье

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о решении ограничить въезд в ряд муниципалитетов региона. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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Решение коснется шести муниципальных образований. Въезд ограничат в город Грайворон, села Козинки, Глотово, Гора-Подол, Безымено и Новостроевки. На дорогах выставят блокпосты, заявил Гладков.

Он отметил, что в обстреливаемых со стороны Украины районах остается много жителей. Власти продолжат убеждать людей уехать в безопасное место, сказал губернатор.

Во вторник Гладков сообщил, что с территории региона из-за обстрелов вывезут около девяти тысяч детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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