Глава Белгородской области объявил об установке блокпостов в приграничье

Решение коснется шести муниципальных образований. Въезд ограничат в город Грайворон, села Козинки, Глотово, Гора-Подол, Безымено и Новостроевки. На дорогах выставят блокпосты, заявил Гладков.

Он отметил, что в обстреливаемых со стороны Украины районах остается много жителей. Власти продолжат убеждать людей уехать в безопасное место, сказал губернатор.

Во вторник Гладков сообщил, что с территории региона из-за обстрелов вывезут около девяти тысяч детей, передает «Радиоточка НСН».

