В Белгородской области заявили о взрыве с падением обломков
В поселке Томаровка в Белгородской области произошел взрыв с падением обломков на землю. Пострадавших нет, заявил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.
«В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы», — Медведева РИА Новости.
По его словам, жертв и разрушений в поселке нет, отмечает RT.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по нефтебазе в Белгороде. В результате теракта 1 апреля загорелись восемь резервуаров с топливом.
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