СМИ: Под Белгородом обстреляли типографию

Здание типографии «Константа» под Белгородом обстреляли утром в пятницу. Об этом пишет «Белгород-Медиа».

СМИ: Опубликовано видео авиаудара по нефтебазе в Белгороде

Как сообщил директор организации Константин Лахнов, расположенное в поселке Северное здание подверглось обстрелу около 05:30. В результате типография осталась без электричества, повреждено отопление, а также один из офисов.

По данным СМИ, на месте происшествия работает Следственный комитет.

Накануне в МВД предупредили о риске проникновения в Россию преступников и экстремистов на фоне эвакуации беженцев из Украины.

Ранее в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. По данным властей региона, причиной возгорания стал обстрел объекта украинскими вертолетами, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: depositphotos.com
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