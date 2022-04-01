СМИ: Под Белгородом обстреляли типографию
Здание типографии «Константа» под Белгородом обстреляли утром в пятницу. Об этом пишет «Белгород-Медиа».
Как сообщил директор организации Константин Лахнов, расположенное в поселке Северное здание подверглось обстрелу около 05:30. В результате типография осталась без электричества, повреждено отопление, а также один из офисов.
По данным СМИ, на месте происшествия работает Следственный комитет.
Накануне в МВД предупредили о риске проникновения в Россию преступников и экстремистов на фоне эвакуации беженцев из Украины.
Ранее в пятницу в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. По данным властей региона, причиной возгорания стал обстрел объекта украинскими вертолетами, пишет РИА ФАН.
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