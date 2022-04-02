СК возбудил уголовное дело после нападения украинских военных на нефтебазу в Белгороде

СК квалифицировал авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде как теракт, сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — отмечает пресс-служба ведомства.

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По официальным данным, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили между собой в преступный сговор для совершения теракта в России.

«Председатель Следственного комитета поручил следователям во взаимодействии с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные, отдававшие и исполнявшие преступный приказ, понесли установленное законом наказание», — пояснили в СК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался комментировать вертолетный удар Вооруженных сил (ВСУ) по нефтебазе в российском Белгороде.

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ФОТО: РИА Новости
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