Губернатор Белгородской области уточнил число пострадавших после обстрела Шебекино
В результате обстрела Украиной района села Шебекино в Белгородской области пострадали одиннадцать человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - отметил глава Белгородской области.
Кроме того, пострадали гражданские объекты. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана, заверил глава региона.
Накануне на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По словам Вячеслава Гладкова, на данный момент известно, что пострадала одна женщина. Бригада медиков доставила ее в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+9 348 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+15 035 / сут.
- Кириенко обвинил НАТО в ведении войну против РФ для ликвидации ее суверенитета
- СМИ: Два человека погибли после обстрела белгородского села Шебекино
- Губернатор Белгородской области уточнил число пострадавших после обстрела Шебекино
- «Укрэнерго» оценило масштаб повреждений энергосистемы после обстрелов ВС РФ 22 октября
- СМИ: Интересы США и Украины разошлись из-за планов Киева конфликтовать с РФ
- Страх западных политиков. Почему НАТО поставляет оружие Украине?
- Экс-генсека Компартии Китая Ху Цзиньтао под руки вывели со съезда
- Премьер-министр и кабмин Италии приведены к присяге
- Шольц надеется, что НАТО не предпримет неразумных шагов в отношении России
- В России госпитализировали 1 466 человек с коронавирусом за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru