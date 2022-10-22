Губернатор Белгородской области уточнил число пострадавших после обстрела Шебекино

«Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - отметил глава Белгородской области.

Кроме того, пострадали гражданские объекты. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана, заверил глава региона.

Накануне на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По словам Вячеслава Гладкова, на данный момент известно, что пострадала одна женщина. Бригада медиков доставила ее в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

