Губернатор Белгородской области уточнил число пострадавших после обстрела Шебекино

В результате обстрела Украиной района села Шебекино в Белгородской области пострадали одиннадцать человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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«Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», - отметил глава Белгородской области.

Кроме того, пострадали гражданские объекты. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана, заверил глава региона.

Накануне на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа Белгородской области произошел пожар в результате прямого попадания снаряда. По словам Вячеслава Гладкова, на данный момент известно, что пострадала одна женщина. Бригада медиков доставила ее в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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