СК РФ: В Шебекино из-за обстрела с Украины погиб несовершеннолетний

«По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые», - отмечается в сообщении.

По данным Следственного комитета, около 15 тысяч жителей лишены электроснабжения после обстрела территории ВСУ.

Сотрудники СК РФ расследуют факты обстрела территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о гибели двух жителей Шебекино, в том числе несовершеннолетнего молодого человека. Еще 11 жителей пострадали.

