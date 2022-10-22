СК РФ: В Шебекино из-за обстрела с Украины погиб несовершеннолетний
При обстреле белгородского села Шебекино со стороны Украины, по предварительным данным, погиб несовершеннолетний, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека погибли, в том числе несовершеннолетний, имеются раненые», - отмечается в сообщении.
По данным Следственного комитета, около 15 тысяч жителей лишены электроснабжения после обстрела территории ВСУ.
Сотрудники СК РФ расследуют факты обстрела территории Белгородской области и Донецкой Народной Республики.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил о гибели двух жителей Шебекино, в том числе несовершеннолетнего молодого человека. Еще 11 жителей пострадали.
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