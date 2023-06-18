В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов
Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 120 боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Шебекинском округе под минометный обстрел попало село Белянка. Зафиксировано 16 прилетов.
По селу Муром ВСУ выпустили четыре минометных снаряда,. Также под обстрел попали хутор Панков, поселок Ленинский, село Новая Таволжанка и другие населенные пункты.
Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил Гладков.
Силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа, отмечает «Радиоточка НСН».
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