В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов

В Шебекинском округе под минометный обстрел попало село Белянка. Зафиксировано 16 прилетов.

По селу Муром ВСУ выпустили четыре минометных снаряда,. Также под обстрел попали хутор Панков, поселок Ленинский, село Новая Таволжанка и другие населенные пункты.

Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил Гладков.

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа, отмечает «Радиоточка НСН».

