В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов

Украинские войска за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 120 боеприпасов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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В Шебекинском округе под минометный обстрел попало село Белянка. Зафиксировано 16 прилетов.

По селу Муром ВСУ выпустили четыре минометных снаряда,. Также под обстрел попали хутор Панков, поселок Ленинский, село Новая Таволжанка и другие населенные пункты.

Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил Гладков.

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелВСУБелгород

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