Губернатор: из-за обстрела села в Курской области нарушено электроснабжение

В результате украинского обстрела села Сальное в Хомутовском районе Курской области было нарушено электроснабжение, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По его словам, из-за обстрелов со стороны Украины также были повреждены две жилых дома и две хозпостройки. К восстановлению приступят, когда представиться возможность.

Глава региона отметил, что всего было зафиксировано пять прилетов с украинской стороны.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о разрушениях в городе Шебекино, пострадавшего от обстрелов украинской армии, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Ирина Геращенко
ТЕГИ:ЭлектричествоВСУКурская ОбластьОбстрел

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