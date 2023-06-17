Губернатор: из-за обстрела села в Курской области нарушено электроснабжение

По его словам, из-за обстрелов со стороны Украины также были повреждены две жилых дома и две хозпостройки. К восстановлению приступят, когда представиться возможность.

Глава региона отметил, что всего было зафиксировано пять прилетов с украинской стороны.

Ранее Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал о разрушениях в городе Шебекино, пострадавшего от обстрелов украинской армии, передает RT.

