Рубль слабеет на фоне ожидания о снижении ключевой ставки: если ставку снизят на два процентных пункта, падение продолжится, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля. Курс доллара достиг 86,5 рубля, хотя еще в начале недели был на уровне 81-82 рублей. Голубовский рассказал, как на это влияет ожидание решения ЦБ по ставке.