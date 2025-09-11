Россиян предупредили о долларе по 95 рублей из-за снижения ставки ЦБ
К концу года прогнозируется курс на уровне 90-95 в паре доллар-рубль, девальвация рубля выгодна правительству, заявил НСН Дмитрий Голубовский.
Рубль слабеет на фоне ожидания о снижении ключевой ставки: если ставку снизят на два процентных пункта, падение продолжится, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля. Курс доллара достиг 86,5 рубля, хотя еще в начале недели был на уровне 81-82 рублей. Голубовский рассказал, как на это влияет ожидание решения ЦБ по ставке.
«Это не евро растет, это рубль падает. Если бы евро росло ко всем валютам…Но это сугубо наша внутренняя история. Во-первых, ожидается значительное снижение ключевой ставки. Ждут, что 12 сентября снижение будет на 2 п.п.. Инфляцию мы победили, но есть другие риски, например, тот же курс рубля. Слабый курс выгоден только нефтяникам и газовикам. Ждут, что люди пойдут что-то покупать, снимать деньги с вкладов. Во-вторых, есть некий элемент спекуляции. Когда рубль начинает слабеть, держатели валюты начинают ее придерживать. Правительство отменило обязательную продажу валютной выручки в августе. Почему Минфину выгодно это? Потому что они продадут валюту дороже и заплатят больше налогов», - пояснил он.
По его словам, сейчас рубль входит в коридор с 83 до 85.
«Поэтому сейчас ожидается коридор для рубля. Летом у нас был коридор с 78 до 80, сейчас будет с 83 до 85. Если снижение ставки на 2 процентных пункта состоится, рубль будет падать дальше. К концу года прогнозируется курс на уровне 90-95 в паре доллар-рубль, так как ставку ожидают на уровне 14%. Поэтому дело здесь не в геополитике и санкциях. Если ставку снизят на 1%, курс будет на таком уровне, как сейчас», - добавил собеседник НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН назвал оптимальный курс рубля к доллару.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о долларе по 95 рублей из-за снижения ставки ЦБ
- Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с ситуацией с беспилотниками
- Анонсирован фильм о жизни и творчестве Джорджо Армани
- Матвиенко призвала открывать в России «мужские консультации»
- Лукашенко помиловал по просьбе Трампа 14 иностранных заключенных
- Запрет электросамокатов у детсадов назвали нарушением Конституции
- Суд ЕС отменил разрешение на постройку ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2»
- США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа»
- «Молимся за ваше здоровье»: Трамп передал Лукашенко письмо
- Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru