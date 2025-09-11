Россиян предупредили о долларе по 95 рублей из-за снижения ставки ЦБ

К концу года прогнозируется курс на уровне 90-95 в паре доллар-рубль, девальвация рубля выгодна правительству, заявил НСН Дмитрий Голубовский. 

Рубль слабеет на фоне ожидания о снижении ключевой ставки: если ставку снизят на два процентных пункта, падение продолжится, заявил НСН эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля. Курс доллара достиг 86,5 рубля, хотя еще в начале недели был на уровне 81-82 рублей. Голубовский рассказал, как на это влияет ожидание решения ЦБ по ставке.

Цены на золото упадут в три раза, если торговые партнеры договорятся с Трампом
«Это не евро растет, это рубль падает. Если бы евро росло ко всем валютам…Но это сугубо наша внутренняя история. Во-первых, ожидается значительное снижение ключевой ставки. Ждут, что 12 сентября снижение будет на 2 п.п.. Инфляцию мы победили, но есть другие риски, например, тот же курс рубля. Слабый курс выгоден только нефтяникам и газовикам. Ждут, что люди пойдут что-то покупать, снимать деньги с вкладов. Во-вторых, есть некий элемент спекуляции. Когда рубль начинает слабеть, держатели валюты начинают ее придерживать. Правительство отменило обязательную продажу валютной выручки в августе. Почему Минфину выгодно это? Потому что они продадут валюту дороже и заплатят больше налогов», - пояснил он.

По его словам, сейчас рубль входит в коридор с 83 до 85.

«Поэтому сейчас ожидается коридор для рубля. Летом у нас был коридор с 78 до 80, сейчас будет с 83 до 85. Если снижение ставки на 2 процентных пункта состоится, рубль будет падать дальше. К концу года прогнозируется курс на уровне 90-95 в паре доллар-рубль, так как ставку ожидают на уровне 14%. Поэтому дело здесь не в геополитике и санкциях. Если ставку снизят на 1%, курс будет на таком уровне, как сейчас», - добавил собеседник НСН.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН назвал оптимальный курс рубля к доллару.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЦентробанкДолларКурс Рубля

Горячие новости

Все новости

партнеры