Россиян предупредили, что сахарозаменители могут спровоцировать рак

По её словам, частое употребление таких продуктов может привести к обострению хронических болезней, повысить «риск развития сердечно-сосудистых и даже онкологических заболеваний».

Она отметила, что в качестве заменителей часто используются фруктоза и различные сиропы, например, кукурузный, фруктозный и инвертный, которые «мало чем отличаются от обычного сахара».

«Более подходящими считаются некалорийные подсластители — стевия и эритрит. К сахарным спиртам относятся ксилит и сорбит, но и с ними нужно быть осторожными», — заключила Матвеева.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина заявила «Радиоточке НСН», что возвращение в рецептуру американской Coca-Cola тростникового сахара не уменьшит вред напитка.



