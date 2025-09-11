Лукашенко: Польша нагнетает обстановку в связи с ситуацией с беспилотниками

На встрече с представителем республики при ООН Валентином Рыбаковым, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал «Пул первого», он указал, что белорусские силы «видели, куда летели эти беспилотники и уничтожили всё, что могли».

Лукашенко подчеркнул, что об уцелевших дронах Минск «насколько это возможно» быстро, проинформировал Варшаву.

«Что в результате получили? Как дикари, нагнетают обстановку на ровном месте», - заключил белорусский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social отреагировал на ситуацию с якобы российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши словом «Поехали», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».