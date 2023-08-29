В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ
Украинские военные за сутки выпустили свыше 100 боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области, также было совершено несколько атак БПЛА. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате повреждения получили три дома и хозпостройка. Гладков уточнил, что под обстрел попало село Новая Таволжанка, село Середа, МАПП «Шебекино» и село Муром.
Ранее, 26 августа, сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины поселка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».
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