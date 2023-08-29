В Белгородской области за сутки зафиксировали более 100 прилетов со стороны ВСУ

По его словам, в результате повреждения получили три дома и хозпостройка. Гладков уточнил, что под обстрел попало село Новая Таволжанка, село Середа, МАПП «Шебекино» и село Муром.

Ранее, 26 августа, сообщалось, что в результате обстрела вооруженных сил Украины поселка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали шесть мирных жителей, передает «Радиоточка НСН».

