В Госдуме пригрозили Дудю последствиями за интервью с главой РДК Капустиным
Журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентов) должен понести ответственность за интервью с основателем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в РФ террористической организаций и запрещён) Денисом Капустиным (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он отметил, что журналисты, такие как Дудь, ради хайпа «нередко переходят грань, не понимая, чьи интересы рекламируют». А интервью с Капустиным можно расценить, как «рекламу террориста и предателя Родины».
«Поэтому Дудю надо отвечать в соответствии с законом. Его работа попахивает предательством и экстремизмом, потому что люди, оправдывающие терроризм, подпадают под статью», — заключил парламентарий.
Ранее суд ужесточил наказание Дудю по уголовному делу об уклонении от обязанностей иноагента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
