«Технически это сделать очень сложно. В этой связи кажется, что эта мера несет в себе больше рисков, чем результата, тем более, что можно добиться того же результата, не создавая при этом большую проблему для всех остальных. Что касается «белых списков», то пока нет методологии их определения, у представителей государства разные взгляды по этому поводу. Так что чем больше сложностей, тем хуже будет результат», - рассказал он.

Макаров уточнил, что здесь речь идет только о тех абонентах, которые заподозрены именно в преступных связях или контактах, а не о тех, кто просто посещает сомнительные или запрещенные сайты.

«В условиях СВО многие меры вызваны вопросами безопасности. Органы, отвечающие за безопасность, имеют возможность контролировать граждан, организации, которые зарекомендовали себя в качестве потенциальных сомнительных объектов. Думаю, что так и надо делать. Если есть какая-то информация, значит нужно работать по «белым спискам». Однако здесь не идет речь о тех, кто просто ходит по каким-то сайтам», - подытожил он.

Ранее «Ростелеком» опроверг, что информацию о якобы введении «белого списка» интернет-ресурсов для домашнего интернета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

