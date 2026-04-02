Для бывшего курского губернатора Смирнова запросили 15 лет колонии
Сторона обвинения запросила для экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова наказание в виде 15 лет лишения свободы. Об этом пишет RT.
Также прокурор потребовал для обвиняемого в получении взяток экс-чиновника штраф в размере 500 млн рублей и запрет на организационно-распорядительную и административно-хозяйственную деятельность в госорганах на 14 лет.
Сам 53-летний Смирнов заявил в суде, что у него не хватит жизненного ресурса для отбывания тюремного заключения и выплату штрафа.
Приговор экс-губернатору огласят 6 апреля.
Ранее Смирнова поставили на учёт в СИЗО, как склонного к суициду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
