Мария Захарова: В дипломатии России женщины были всегда

В беседе с изданием она отметила, что женщины в России «на этой ниве отметились мощным вкладом». В частности, дипломат указала на Екатерину II, о роли которой в международных отношениях «знают во всей Европе точно».

Также Захарова напомнила о вкладе в мировую дипломатию Валентины Терешковой.

«С одной стороны, космонавт, а с другой — первая женщина, которая продемонстрировала всем женщинам мира, что не то что на планете у них нет ограничений, но и в космосе», - сказала она.

Кроме того, дипломат добавила, женщина-дипломат - «это женщина-профессионал в первую очередь».

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

