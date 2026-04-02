Мария Захарова: В дипломатии России женщины были всегда
В российской дипломатии женщины были всегда. Об этом сайту aif.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В беседе с изданием она отметила, что женщины в России «на этой ниве отметились мощным вкладом». В частности, дипломат указала на Екатерину II, о роли которой в международных отношениях «знают во всей Европе точно».
Также Захарова напомнила о вкладе в мировую дипломатию Валентины Терешковой.
«С одной стороны, космонавт, а с другой — первая женщина, которая продемонстрировала всем женщинам мира, что не то что на планете у них нет ограничений, но и в космосе», - сказала она.
Кроме того, дипломат добавила, женщина-дипломат - «это женщина-профессионал в первую очередь».
Ранее президент РФ Владимир Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов