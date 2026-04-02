За 250 тысяч на двоих: Мальдивы предложили россиянам летние скидки в 50%
Летом на Мальдивах отдыхать дешевле на 30%, чем зимой, заявил НСН Воскан Арзуманов.
В апреле купить летний тур на Мальдивы можно со скидкой в 40-50%, заявил НСН коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Отели Мальдив делают россиянам скидки на апрель из-за ближневосточного кризиса, который повлек отмену недорогих стыковочных рейсов и как следствие сокращение турпотока, пишут СМИ. Арзуманов отметил, что скидки не связаны с конфликтом.
«Что касается скидок на размещение в апреле на Мальдивах, это сезонная история. Всегда в этот период отели присылают нам скидки в 40-50%. Если мы хотим это привязать к Ближнему Востоку, это никак не связано. Такое происходит каждый год. Сезон делится на высокий и низкий, лето на Мальдивах считается низким сезоном. Поэтому летом на Мальдивах отдыхать дешевле на 30%, чем зимой. Сейчас скидки уже появились, они существенные и на большое количество отелей. В июне можно отдохнуть за 250 тысяч рублей на двоих за десять дней», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке пока «завышает» цены на перелеты, особенно для туристов из регионов.
«А вот с перевозкой ситуация обратная. Из-за событий на Ближнем Востоке сократилось количество удобных стыковочных рейсов через ключевые хабы, прежде всего через ОАЭ. Это особенно чувствительно для регионов, где значительная часть потока шла именно через ближневосточные пересадки. В результате на рынке сформировался дефицит перевозки, и это оказывает давление на стоимость авиабилетов. До конфликта практически все ближневосточные авиакомпании летали на Мальдивы через города региона. Например, Air Arabia летала из Москвы с хорошей стыковкой через Шарджу. Турист часто выбирал стыковочные рейсы, так как это более привлекательные тарифы», - объяснил он.
Военные действия на Ближнем Востоке только повысили спрос на Египет среди россиян, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он подчеркнул, что никакие угрозы боевой активности в Красном море не скажутся на этой стране.
