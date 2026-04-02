В СПЧ ответили на заявление РПЦ об абортах из-за генетических отклонений

Комментируя заявление Русской православной церкви (РПЦ) об этически сомнительном решении на аборт в таких случаях, она указала, что есть достаточное число женщин, которые решают оставить ребёнка даже в таких ситуациях.

По её словам, такой «моральный ресурс» есть далеко не у каждой мамы.

«Есть женщины... Для них это может быть трагедией... Может, нужно уделять время другим детям, больной маме, например. Мы же не знаем ситуацию... Она должна сама решить... вопросов к ней быть не может», — отметила правозащитница.

Меркачева также добавила, что в случае, если женщина решает оставить такого ребёнка, то общество, в том числе РПЦ, должно «протянуть ей руку помощи».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна самостоятельно принимать решение об аборте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

