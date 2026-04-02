В СПЧ ответили на заявление РПЦ об абортах из-за генетических отклонений
Женщина должна самостоятельно решать, что ей делать, если у эмбриона были выявлены генетические отклонения. Об этом «Ленте.ру» заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Комментируя заявление Русской православной церкви (РПЦ) об этически сомнительном решении на аборт в таких случаях, она указала, что есть достаточное число женщин, которые решают оставить ребёнка даже в таких ситуациях.
По её словам, такой «моральный ресурс» есть далеко не у каждой мамы.
«Есть женщины... Для них это может быть трагедией... Может, нужно уделять время другим детям, больной маме, например. Мы же не знаем ситуацию... Она должна сама решить... вопросов к ней быть не может», — отметила правозащитница.
Меркачева также добавила, что в случае, если женщина решает оставить такого ребёнка, то общество, в том числе РПЦ, должно «протянуть ей руку помощи».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что женщина должна самостоятельно принимать решение об аборте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Военные сбили над регионами России 50 дронов ВСУ
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой