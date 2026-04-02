Запущено движение электричек из Смоленска в Оршу и Витебск
Между Россией и Белоруссией начали ходить электрички. Об этом со ссылкой на ОАО «РЖД» сообщает RT.
В частности, трансграничные пригородные поезда были запущены из Смоленска в белорусские Оршу и Витебск. Глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что это «историческое для Союзного государства решение».
«Раньше аналогичный путь между Витебском и Смоленском занимал до пяти часов. Теперь – два часа», - почдеркнул министр.
Отмечается, что пассажиров будут перевозить современные российские пригородные поезда, которые отличаеются повышенным уровнем комфорта.
Ранее Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
