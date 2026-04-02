Тренд на самцов: Лисовец объяснил, кому идут волосы на груди

Западное общество стало бесполым, поэтому в моду снова возвращаются признаки «необузданного мужчины», заявил НСН Владислав Лисовец.

Волосатая грудь добавляет мужественности, но избыточная растительность неэстетична, рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в беседе с НСН.

Волосы на груди у мужчин снова в моде, заявляют западные стилисты. Тренд на гладкое тело, заданный ещё в 90-х, уходит, пишет журнал GQ. Сообщается, что всё больше звёзд и обычных людей, которые в угоду моде лишали себя растительности, возвращают естественность. Лисовец назвал тех, кому не стоит следовать такой моде.

«Все стало настолько бесполым, что для женской аудитории приятно понимать, что перед ними настоящий, чуть необузданный мужчина. По этой причине этот тренд и возвращается. Однако это больше история с другого полушария. Среди моих знакомых никто со своим телом ничего не делал, все так и раньше ходили, особенно в России. Что касается стиля, то здесь так же, как и с сединой — все зависит от того, как обильно растут волосы. Если не сильная волосатость, то выглядит абсолютно нормально, если их прям много — то не очень. Эстетичным я назвать это не могу — это как волосы в подмышках. Если природа наградила, то остальные люди должны нормально это воспринимать. Главное — не сильно расстегивать декольте и не носить белые рубашки», — указал он.

