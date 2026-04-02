Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии кризис на Ближнем Востоке
Кризис на Ближнем Востоке стал одной из тем телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает RT.
Политики указали, что происходящее в регионе стало причиной проблем с добычей и транспортировкой энергоносителей, что негативно сказывается на глобальной энергетической безопасности.
«Акцентирована важность... совместной работы в формате ОПЕК+ по стабилизации мирового нефтяного рынка», - говорится в сообщении.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
