Силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью
28 августа 202322:11
Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
Попытка террористической атаки пресечена в 21:00. Беспилотник ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны, говорится в заявлении ведомства.
Два российских истребителя сопроводили беспилотные летательные аппараты США. Инцидент произошел 28 августа над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru