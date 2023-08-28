Силы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Системы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

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Попытка террористической атаки пресечена в 21:00. Беспилотник ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны, говорится в заявлении ведомства.

Два российских истребителя сопроводили беспилотные летательные аппараты США. Инцидент произошел 28 августа над Черным морем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская областьМинобороны РФ

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