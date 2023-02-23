В Белгородской области ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

В Белгородской области Вооруженные силы Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Щебекинском округе, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

«В Шебекинском городском округе под обстрел ВСУ попала окраина села Новая Таволжанка. Пострадавших нет. В 3 частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады. Также повреждена линия электропередачи - частично отсутствует электроэнергия», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным белгородского губернатора, на месте происшествия аварийные службы ликвидируют последствия обстрела, продолжает подомовой обход территории.

Ранее, 20 февраля, украинские силовики обстреляли населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области, одна женщина получила тяжелые ранения и позже скончалась

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгород
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