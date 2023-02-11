Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

Еще одно село под городом Шебекино в Белгородской области попало под обстрел - Новая Таволжанка. Пострадавших нет, рассказал губернатор Вячеслав Гладков 11 февраля, в субботу.

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«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы - поврежден фасад и выбиты окна», - уточнил в своем Telegram-канале глава региона.

Обстрел ВСУ Новой Таволжанки стал четвертым по счетом за субботу, 11 февраля. Непосредственно в Шебекино после обстрела пострадали трое мужчин. Также под огонь украинских военных попал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области.

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ФОТО: @vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаВСУОбстрелБелгород
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