Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка

«В Шебекинском городском округе под обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Один из снарядов попал в ангар для выращивания птицы - поврежден фасад и выбиты окна», - уточнил в своем Telegram-канале глава региона.

Обстрел ВСУ Новой Таволжанки стал четвертым по счетом за субботу, 11 февраля. Непосредственно в Шебекино после обстрела пострадали трое мужчин. Также под огонь украинских военных попал инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе Белгородской области.