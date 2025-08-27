В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погиб человек

По его словам, инцидент произошёл в селе Двулучное Валуйского округа, где украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате были ранены двое мужчин, один из которых скончался.

«Водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ... Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», - написал губернатор.

Ранее в МЧС РФ заявили, что в Белгороде дрон атаковал минимаркет. В результате один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает RT.

