В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ погиб человек

Мирный житель погиб в Белгородской области в результате очередной атаки ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области зафиксировали атаки дронов на 10 населенных пунктов

По его словам, инцидент произошёл в селе Двулучное Валуйского округа, где украинский FPV-дрон атаковал автомобиль. В результате были ранены двое мужчин, один из которых скончался.

«Водитель автомобиля самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ... Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно», - написал губернатор.

Ранее в МЧС РФ заявили, что в Белгороде дрон атаковал минимаркет. В результате один человек погиб и пятеро пострадали, сообщает RT.

