В Германии предъявили обвинение хакеру за атаку на «Роснефть»
Прокуратура Берлина направила в суд обвинительное заключение против 30-летнего гражданина Германии, которого считают причастным к кибератаке на Rosneft Deutschland GmbH — дочернюю компанию «Роснефти» в ФРГ. По версии следствия, весной 2022 года он действовал в составе группировки Anonymous.
Обвиняемому вменяют два эпизода шпионажа за данными, один из которых сопровождается компьютерным саботажем в особо тяжкой форме.
По данным прокуратуры, мужчина похитил около 20 терабайт информации и опубликовал ее на сайте, связанном с Anonymous, а также вывел из строя системы, относящиеся к критической инфраструктуре.
В результате атаки компания была вынуждена полностью отключить IT-системы, что обошлось в 9,8 миллионов евро. Дополнительно перебои в логистике и поставках нанесли ущерб еще примерно на 2,6 миллиона евро. В сумме убытки Rosneft Deutschland превысили 12 милллионов евро (около 1,1 миллиарда рублей), передает «Радиоточка НСН».
