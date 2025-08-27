В Германии предъявили обвинение хакеру за атаку на «Роснефть»

Прокуратура Берлина направила в суд обвинительное заключение против 30-летнего гражданина Германии, которого считают причастным к кибератаке на Rosneft Deutschland GmbH — дочернюю компанию «Роснефти» в ФРГ. По версии следствия, весной 2022 года он действовал в составе группировки Anonymous.

Обвиняемому вменяют два эпизода шпионажа за данными, один из которых сопровождается компьютерным саботажем в особо тяжкой форме.