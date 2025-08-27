Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина
Российское правительство приняло решение продлить временный запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Уточняется, что запрет будет распространяться на всех экспортеров. При этом для производителей нефтепродуктов, в том числе для НПЗ, он будет действовать до 30 сентября 2025 года, а для непроизводителей - до 31 октября.
«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», - говорится в сообщении.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ завела несколько дел из-за случаев завышения розничных цен на автозаправочных станциях в некоторых регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
