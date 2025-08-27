Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновят 28 августа

На первом этапе поставки возобновят в ограниченных объемах. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не прибегала к использованию стратегических резервов, так как коммерческие запасы оставались достаточными. Министр также обратился к Киеву с призывом воздержаться от атак на нефтепровод, назвав их угрозой для энергобезопасности страны.

Южная ветка «Дружбы» обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Северное направление, идущее в Польшу и Германию, остановлено из-за санкций ЕС, однако по нему продолжается прокачка казахстанского сырья, передает «Радиоточка НСН».

