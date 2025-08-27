Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновят 28 августа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прокачка нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», прерванная из-за удара по объекту на территории Украины, будет восстановлена 28 августа.
По его словам, ремонтные работы заняли несколько дней из-за масштабных повреждений, однако удалось найти технологическое решение для запуска в тестовом режиме.
На первом этапе поставки возобновят в ограниченных объемах. Сийярто подчеркнул, что Венгрия не прибегала к использованию стратегических резервов, так как коммерческие запасы оставались достаточными. Министр также обратился к Киеву с призывом воздержаться от атак на нефтепровод, назвав их угрозой для энергобезопасности страны.
Южная ветка «Дружбы» обеспечивает поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Северное направление, идущее в Польшу и Германию, остановлено из-за санкций ЕС, однако по нему продолжается прокачка казахстанского сырья, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию возобновят 28 августа
- Техноблогер Wylsacom раскрыл, сколько будет стоить iPhone 17
- В РПЦ ответили Останиной на возмущение «женщинами без голов»
- В Германии предъявили обвинение хакеру за атаку на «Роснефть»
- Обнаружен первый компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта
- Правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина
- «Хлопнул раз - и лежит!»: В профсоюзе призвали вооружить полицейских электрошокерами
- В Германии не поверили в трехкратное увеличение численности армии
- СМИ: В США 1 сентября пройдут протесты против политики Трампа
- Депутаты Госдумы предложили ввести единое удостоверение школьника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru