Обнаружен первый компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта
Специалисты по кибербезопасности обнаружили первый компьютерный вирус-вымогатель на основе искусственного интеллекта. Об этом заявили в словацкой компании ESET, которая занимается разработкой антивирусного ПО.
Отмечается, что вирус, который назвали PromptLock, использует для осуществления атак модель gpt-oss-20b от компании OpenAI.
«Во время заражения ИИ самостоятельно решает, какие файлы следует искать, копировать или шифровать, что может стать поворотным моментом в деятельности киберпреступников», - говорится в сообщении.
В ESET добавили, что виру PromptLock больше выглядит, как прототипе, однако компания решила проинформировать сообщество о таких разработках.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил «Радиоточке НСН», что россиянам нужно отказаться от китайских машин с удаленным доступом из-за хакеров.
