Обнаружен первый компьютерный вирус на основе искусственного интеллекта

Отмечается, что вирус, который назвали PromptLock, использует для осуществления атак модель gpt-oss-20b от компании OpenAI.

«Во время заражения ИИ самостоятельно решает, какие файлы следует искать, копировать или шифровать, что может стать поворотным моментом в деятельности киберпреступников», - говорится в сообщении.

В ESET добавили, что виру PromptLock больше выглядит, как прототипе, однако компания решила проинформировать сообщество о таких разработках.

