СМИ: В США 1 сентября пройдут протесты против политики Трампа

По информации издания, протесты запланированы на День труда, который в этом году будет отмечаться в США 1 сентября.



Отмечается, что только организация May Day Strong вместе с профсоюзами планирует 765 демонстраций. Их девиз - «Рабочие превыше миллиардеров».

«У May Day Strong есть десятки партнёров, которые помогут реализовать этот призыв. Протесты запланированы среди «тысяч общин по всей стране», - говорится в публикации.

Кроме того, в День труда запланировано несколько акций протеста под лозунгом «Борьба с захватом власти Трампом».

Ранее исследовательская служба YouGov провела опрос и выяснила, что политику Трампа не одобряют более половины американцев, сообщает RT.

