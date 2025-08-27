СМИ: В США 1 сентября пройдут протесты против политики Трампа
Противники политики президента США Дональда Трампа намерены провести в стране сотни протестных демонстраций. Об этом сообщает журнал Time.
По информации издания, протесты запланированы на День труда, который в этом году будет отмечаться в США 1 сентября.
Отмечается, что только организация May Day Strong вместе с профсоюзами планирует 765 демонстраций. Их девиз - «Рабочие превыше миллиардеров».
«У May Day Strong есть десятки партнёров, которые помогут реализовать этот призыв. Протесты запланированы среди «тысяч общин по всей стране», - говорится в публикации.
Кроме того, в День труда запланировано несколько акций протеста под лозунгом «Борьба с захватом власти Трампом».
Ранее исследовательская служба YouGov провела опрос и выяснила, что политику Трампа не одобряют более половины американцев, сообщает RT.
- Депутаты Госдумы предложили ввести единое удостоверение школьника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru