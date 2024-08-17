В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.

Губернатор сообщил о четырех раненых при ударе дрона по белгородскому селу

«В течение прошедшей ночи... уничтожен БпЛА самолетного типа над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.

Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.

Накануне военные перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотникиБелгородская область

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