В Белгородской области уничтожили беспилотник ВСУ
17 августа 202408:08
Украинский беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожен БпЛА самолетного типа над Белгородской областью», — отметили в ведомстве.
Дрон был сбит дежурными средствами ПВО.
Накануне военные перехватили украинский беспилотник над территорией Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru