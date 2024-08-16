Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Системы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник, который нарушил воздушное пространство над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
В сообщении отмечается, что 16 августа в районе 20:00 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием дрона.
6 августа подразделения ВСУ попытались вторгнуться на территорию Курской области, но их наступление было остановлено.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан, передает «Радиоточка НСН».
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