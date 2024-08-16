Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Системы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник, который нарушил воздушное пространство над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

В сообщении отмечается, что 16 августа в районе 20:00 мск была предотвращена попытка киевского режима провести террористическую атаку с использованием дрона.