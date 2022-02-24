В Белгородской области снарядами разрушены шесть объектов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании областной думы сообщил о шести эпизодах разрушений из-за снарядов.
Он уточнил, что жертв в результате падения снарядов нет. По словам главы региона, властями создан постоянно действующий оперативный штаб, в задачи которого входит сбор информации и принятие решения о максимально быстром реагировании на возникающие ситуации.
Ранее в городах Белгородской области, граничащих с Украиной, были закрыты детсады и школы, занятия отменены. До 2 марта приостановлена работа аэропорта в Белгороде. Вместе с тем автовокзал, железнодорожный вокзал работают штатно.
Ранее компания РЖД сообщила, что назначит дополнительные поезда из городов юга России, в том числе, из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи.
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