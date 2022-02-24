В Белгородской области снарядами разрушены шесть объектов

Ранее в городах Белгородской области, граничащих с Украиной, были закрыты детсады и школы, занятия отменены. До 2 марта приостановлена работа аэропорта в Белгороде. Вместе с тем автовокзал, железнодорожный вокзал работают штатно.

Ранее компания РЖД сообщила, что назначит дополнительные поезда из городов юга России, в том числе, из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи.

