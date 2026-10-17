В автосервисе в Москве разбили Рorsche звезды «Беспринципных» Зиновьевой
В шиномонтаже в Москве на миллион рублей разбили Porsche актрисы сериала «Беспринципные» Зои Зиновьевой. Об этом сообщает канал Baza в «Максе».
Знаменитость рассказала изданию, что это произошло после того, как она отказалась платить вдвое больше за подкачку колеса.
По словам актрисы, она сдала свой автомобиль в столичную автомастерскую на улице Правды, а когда пришло время забирать машину, сотрудники задрали ценник выше, чем договаривались. Звезда предложила урегулировать все через суд и отдала изначально оговоренную сумму.
Но после этого, добавила Зиновьева, сотрудники мастерской не захотели ее отпускать и удерживали, а когда она попыталась выехать, резко опустили ворота на автомобиль. В результате этого на крыше, лобовом стекле, капоте и фарах иномарки остались вмятины и огромная царапина, уточнила Зиновьева.
Согласно информации источника, предварительный ущерб оценили в миллион рублей. Актриса написала заявление в полицию и вместе с юристом будет добиваться денег через суд.
Зоя Зиновьева известна по сериалам «Беспринципные», «Триггер», «Омар в большом городе», «Немодельное агентство», «Дядя Леша», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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