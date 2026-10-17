В автосервисе в Москве разбили Рorsche звезды «Беспринципных» Зиновьевой

По словам актрисы, она сдала свой автомобиль в столичную автомастерскую на улице Правды, а когда пришло время забирать машину, сотрудники задрали ценник выше, чем договаривались. Звезда предложила урегулировать все через суд и отдала изначально оговоренную сумму.

Но после этого, добавила Зиновьева, сотрудники мастерской не захотели ее отпускать и удерживали, а когда она попыталась выехать, резко опустили ворота на автомобиль. В результате этого на крыше, лобовом стекле, капоте и фарах иномарки остались вмятины и огромная царапина, уточнила Зиновьева.

Согласно информации источника, предварительный ущерб оценили в миллион рублей. Актриса написала заявление в полицию и вместе с юристом будет добиваться денег через суд.

Зоя Зиновьева известна по сериалам «Беспринципные», «Триггер», «Омар в большом городе», «Немодельное агентство», «Дядя Леша», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».