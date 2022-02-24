РЖД введет дополнительные поезда с юга России
Компания РЖД назначит дополнительные поезда из городов юга России, в том числе, из Адлера, Анапы, Новороссийска и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
«Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно», — подчеркнули в РЖД.
Компания уточнила, что пассажирские поезда продолжают движение по расписанию, а вокзалы работают в штатном режиме.
Ранее Росавиация приостановила работа 12 аэропортов в южных и близких к границе с Украиной регионах, пишет Ura.ru. В разных городах массово отменяют рейсы. Ведомство приняло такое решение на фоне военной операции РФ на Украине.
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