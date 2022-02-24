РЖД введет дополнительные поезда с юга России

«Также в существующие составы будут включаться дополнительные вагоны. Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров. О назначениях будем сообщать дополнительно», — подчеркнули в РЖД.

Компания уточнила, что пассажирские поезда продолжают движение по расписанию, а вокзалы работают в штатном режиме.

Ранее Росавиация приостановила работа 12 аэропортов в южных и близких к границе с Украиной регионах, пишет Ura.ru. В разных городах массово отменяют рейсы. Ведомство приняло такое решение на фоне военной операции РФ на Украине.

