Украинцы пожаловались на кафе в Париже из-за борща

Украинцы оставляют негативные отзывы о пельменной в Париже из-за наличия в меню заведения борща. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца кафе Оливье Барду.

Он рассказал, что часть пользователей публикует критические отзывы, хотя, как он утверждает, никогда не посещали сам ресторан. Барду связал недовольство с тем, что в заведении подают борщ и другие блюда, распространенные в России и странах постсоветского пространства.

«Нетрудно догадаться об их (пользователей – прим. НСН) происхождении», - добавил бизнесмен.