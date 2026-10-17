Украинцы пожаловались на кафе в Париже из-за борща
Украинцы оставляют негативные отзывы о пельменной в Париже из-за наличия в меню заведения борща. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца кафе Оливье Барду.
Он рассказал, что часть пользователей публикует критические отзывы, хотя, как он утверждает, никогда не посещали сам ресторан. Барду связал недовольство с тем, что в заведении подают борщ и другие блюда, распространенные в России и странах постсоветского пространства.
«Нетрудно догадаться об их (пользователей – прим. НСН) происхождении», - добавил бизнесмен.
Барду уточнил, что заведение, открывшееся в 2025 году, не имеет политической направленности и занимается популяризацией гастрономии Восточной Европы. По его словам, кроме борща, в меню ресторана также есть салат «Оливье», винегрет, пельмени и вареники.
В 2022 году межправительственный комитет ЮНЕСКО включил культуру приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. При этом эксперты организации отмечали, что блюдо распространено и в других странах региона, а решение не предоставляет Украине исключительных прав на это блюдо.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель призвала депортировать украинских беженцев из Германии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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