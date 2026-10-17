Умер боксер Денис Бойцов

Отмечается, что в 2015 году карьера спортсмена оборвалась после того, как он в Берлине получил тяжелые травмы головы и рук. Известно, что там его нашли без сознания в метро.

После трагедии спортсмена ввели в медикаментозную кому, провели ряд операций. Его реабилитация длилась несколько лет сначала в Германии, а потом в России. В материале также сказано, что из-за тяжелых повреждений у спортсмена остались серьезные последствия, и он не мог ходить и говорить.

В 2004 году Денис Бойцов выиграл чемпионат мира среди юниоров в тяжелом весе, а в 2009-м стал чемпионом Европы по версии Всемирной организации (WBO). За свою профессиональную карьеру он одержал 36 побед и потерпел лишь одно поражение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».