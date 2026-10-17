Умер боксер Денис Бойцов
Умер российский боксер, известный как «русский Тайсон», Денис Бойцов. Об этом говорится в группе Центра физкультурных и спортивных мероприятий во «ВКонтакте».
Спортсмену было 40 лет.
В сообщении указано, что Бойцов был одним из самых перспективных тяжеловесов России в начале 2010-х годов и не знал поражений почти десять лет.
Отмечается, что в 2015 году карьера спортсмена оборвалась после того, как он в Берлине получил тяжелые травмы головы и рук. Известно, что там его нашли без сознания в метро.
После трагедии спортсмена ввели в медикаментозную кому, провели ряд операций. Его реабилитация длилась несколько лет сначала в Германии, а потом в России. В материале также сказано, что из-за тяжелых повреждений у спортсмена остались серьезные последствия, и он не мог ходить и говорить.
В 2004 году Денис Бойцов выиграл чемпионат мира среди юниоров в тяжелом весе, а в 2009-м стал чемпионом Европы по версии Всемирной организации (WBO). За свою профессиональную карьеру он одержал 36 побед и потерпел лишь одно поражение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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