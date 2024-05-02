В Белгородской области сбили украинский БПЛА
2 мая 202411:42
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.
«Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.
Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 2 мая над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем сбили 12 украинских дронов, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru