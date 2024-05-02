В Белгородской области сбили украинский БПЛА

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Белгородской областью, передает Минобороны.

Минобороны: Над территорией России уничтожили и перехватили 12 дронов ВСУ

«Около 10.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 2 мая над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем сбили 12 украинских дронов, напоминает РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры