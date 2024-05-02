Минобороны: Над территорией России уничтожили и перехватили 12 дронов ВСУ
Двенадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили и перехватили над территорией России ночью 2 мая. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военные пресекли попытки Киева ударить по объектам на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БпЛА из которых: пять – над территорией Брянской области... два – над территорией Ростовской области и три – над территорией Краснодарского края», — указали в министерстве.
Кроме того, по одному дрону сбили над Курской и Белгородской областями.
Ранее глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе региона, пострадавших нет, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru